Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 74,30 EUR zu.

Das Papier von Henkel vz konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 74,30 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.126 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,11 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

