Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagmittag mit Einbußen

20.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 71,26 EUR abwärts.

Henkel KGaA St.
65,30 EUR 0,55 EUR 0,85%
Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 71,26 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 71,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,08 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 42.022 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 19,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,03 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,67 EUR aus.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

