Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Henkel vz im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 71,48 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 71,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 71,68 EUR. Mit einem Wert von 71,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 106.051 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 19,23 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 8,31 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,67 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,38 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

