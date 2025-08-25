DAX24.154 ±0,0%ESt505.386 ±0,0%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,02 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

27.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Henkel vz hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 73,66 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
67,00 EUR -0,05 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 73,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,66 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 73,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.752 Henkel vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 16,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 12,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,19 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,34 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
11.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
07.08.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

