HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 90,00 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 90,00 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 89,15 EUR. Bei 91,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 220.023 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,626 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 103,40 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

