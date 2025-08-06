HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verbilligt sich am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,9 Prozent auf 89,75 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 4,9 Prozent auf 89,75 EUR ab. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,45 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,75 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236.554 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. 21,34 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,628 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 103,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 549,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

