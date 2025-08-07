DAX24.158 -0,1%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.389 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktienentwicklung

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Freitagmittag Boden gut

08.08.25 12:05 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Freitagmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 90,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
90,65 EUR 0,20 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 90,70 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 91,05 EUR. Bei 89,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 171.329 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Mit einem Kursverlust von 69,92 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,628 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,40 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Rheinmetall kooperiert mit EUROATLAS

HENSOLDT-Aktie leichter: Analysten nach Zahlen gespalten - Auch RENK- und Rheinmetall-Aktie in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.06.2025HENSOLDT BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
08.05.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen