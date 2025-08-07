HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Freitagmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 90,70 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 90,70 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 91,05 EUR. Bei 89,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 171.329 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Mit einem Kursverlust von 69,92 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,628 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,40 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

