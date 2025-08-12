HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 87,35 EUR.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 87,35 EUR. Bei 89,40 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,85 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 277.482 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 108,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 68,77 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,628 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,40 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

