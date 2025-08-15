HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Montagnachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 87,70 EUR.

Das Papier von HENSOLDT legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 87,70 EUR. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,50 EUR an. Mit einem Wert von 86,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 245.934 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 108,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 19,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 68,89 Prozent Luft nach unten.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,628 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 103,40 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,74 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schwächer - Was Anleger jetzt wissen sollten

RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien uneins

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus: Rüstungswerte im Erholungsmodus