So bewegt sich HENSOLDT

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schiebt sich am Montagmittag vor

18.08.25 12:05 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schiebt sich am Montagmittag vor

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 87,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 11:48 Uhr 2,5 Prozent. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,50 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,75 EUR. Zuletzt wechselten 166.080 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 23,96 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,628 EUR je HENSOLDT-Aktie. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 103,40 EUR.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen