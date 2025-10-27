DAX24.272 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,34 -0,5%Gold4.040 -1,0%
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag gestärkt

27.10.25 09:22 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 99,35 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 09:06 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 99,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,95 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 22.250 Aktien.

Am 06.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 18,47 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,10 EUR am 07.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 69,70 Prozent Luft nach unten.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,615 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00 EUR an.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,70 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

