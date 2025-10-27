HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 95,80 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 95,80 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 95,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 207.861 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,86 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 218,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,615 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,00 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 549,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT drehen ins Minus - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen

Nach Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße