HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von HENSOLDT zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 97,90 EUR zeigte sich die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die HENSOLDT-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 97,90 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,70 EUR zu. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 97,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 119.379 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 16,82 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,10 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 225,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,615 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 101,00 EUR angegeben.

HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 520,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

