HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Dienstagvormittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 92,65 EUR.
Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 92,65 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 92,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.374 HENSOLDT-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (30,10 EUR). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 67,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,615 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 101,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 549,00 Mio. EUR im Vergleich zu 520,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
