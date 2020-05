Der DAX hatte den Handel mit einem kleinen Abschlag eröffnet und fand dann zunächst keine klare Richtung, sondern wechselte zwischen Plus und Minus. Am Abend schloss der deutsche Leitindex dann klar im Minus und verlor 1,15 Prozent auf 10.606,20 Einheiten. Daneben beendete der TecDAX den Tag mit einem kleinen Gewinn von 0,14 Prozent bei 2.885,74 Einheiten, nachdem er sich zum Handelsbeginn kaum verändert gezeigt hatte.

Am Mittwoch ließen Anleger in Deutschland Vorsicht walten.

Belastet wurden die Börsen von schlechten Daten des US-Arbeitsmarktdienstleisters ADP, der aufgrund der Corona-Krise einen historisch hohen Stellenrückgang in der Privatwirtschaft meldete. Hinzu kam, dass die EU-Kommission ihre Wachstumsprognosen für den Euroraum drastisch gesenkt hat.

Europas Anleger waren am Mittwoch verunsichert.

Anleger hoffen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf eine Rückkehr zur Normalität. Denn zum einen lockern immer mehr Staaten ihre Einschränkungen so dass die Wirtschaft wieder in Gang kommen kann. Zum anderen wächst die Hoffnung, dass bald ein Impfstoff gegen das Coronavirus oder ein Medikament zur Behandlung der durch das Virus verursachten Lungenkrankheit COVID-19 entwickelt wird.

Die Wall Street präsentiert sich am Mittwoch unentschlossen.

An den chinesischen Aktienmärkten ging es am Mittwoch aufwärts.

In Japan fand auch noch am Mittwoch feiertagsbedingt kein Handel statt. Am Freitag hatte der Nikkei 2,84 Prozent tiefer bei 19.619,35 Zählern geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite mit plus 0,63 Prozent bei 2,878.14 Einheiten fester. Der Hang Seng in Hongkong gewann letztlich 1,13 Prozent hinzu auf 24.137,48 Punkte.

Die Aussichten auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise ließen Anleger auf eine baldige wirtschaftliche Erholung weltweit hoffen. Dabei hofften die Marktteilnehmer, dass die Entwicklung eines Impfstoffs nicht mehr in allzu weit in der Zukunft liegt. Daneben bleibt es ungewiss wie lange die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie noch bestehen bleiben. Auch die Gefahr eines erneuten Handelsstreit zwischen den USA und China ist noch nicht aus der Welt.

