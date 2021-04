Am Dienstag legten die US-Börsen eine Verschnaufpause ein.

Der Dow Jones ging schwächer in den Dienstagshandel und pendelte zunächst um die Nulllinie, bevor er darunter fiel. Schlussendlich verlor er jedoch 0,29 Prozent auf 33.430,84 Einheiten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete tiefer und konnte zwischenzeitliche Gewinne nicht halten: Er gab schlussendlich 0,05 Prozent auf 13.698,38 Einheiten ab. Einen neuen Rekord verbuchte derweil der S&P 500: Das Allzeithoch liegt aktuell bei 4.086,23 Stellen, aus dem Handel ging der Index allerdings 0,10 Prozent schwächer bei 4.073,95 Punkten.

Nach einem starken Wochenstart schaltete die Wall Street am Dienstag einen Gang runter. Starke Konjunkturdaten, darunter ein deutlich besserer US-Arbeitsmarktbericht für den März, hatten sowohl dem Dow Jones als auch dem S&P 500 am Vortag neue Rekordstände beschert. "Es sieht so aus, als ob die US-Wirtschaft gerade auf das Gaspedal getreten ist", so Brian O'Reilly von Mediolanum International Funds laut Dow Jones Newswires. "Das Hauptrisiko ist immer noch eine Umkehr der Fed-Sprache."

Konjunkturdaten standen am Dienstag keine auf der Agenda. Hier blieben Impulse also aus.

