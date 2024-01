DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich höher -- VW setzt Gehaltserhöhung für Manager aus -- Tesla mit Erweiterungsplänen in Grünheide -- BMW, SIGNA, Lufthansa im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird zur Startglocke mit Aufschlägen erwartet. Der DAX sowie der TecDAX sollen höher in die Sitzung starten. Der DAX wird voraussichtlich zu Beginn der Woche mit einem Aufschwung starten. Die positive Überraschung bei den Erzeugerpreisen in den USA am Ende der vergangenen Woche hatte die Stimmung an den Börsen verbessert. Am Montag werden die Zahlen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des vergangenen Jahres vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Bei der Pressekonferenz in Berlin dürften die Statistiker aus Wiesbaden auch eine erste grobe Schätzung für das vierte Quartal vorlegen. Sollte die Wirtschaftsleistung erneut gesunken sein, befände sich Deutschland in einer technischen Rezession, da dies bereits das zweite Quartal mit rückläufiger Wirtschaftsleistung in Folge wäre. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte sollen sich am Montag freundlich präsentieren. Der EURO STOXX 50 wird im Plus erwartet. Am frühen Morgen gehen Händler davon aus, dass die europäischen Aktienmärkte einen positiven Wochenstart erleben werden. Die Stimmung wird durch positive Entwicklungen an den asiatischen Börsen unterstützt. Das Marktumfeld präsentiert sich stabil, ohne bedeutende Schwankungen sowohl bei den Anleihenrenditen als auch auf der Währungsseite. Dennoch wird erwartet, dass die Handelsaktivitäten in Europa im Verlauf des Tages aufgrund des Martin-Luther-King-Feiertags in den USA nachlassen. In der kommenden Woche werden Impulse von der Berichtssaison erwartet, wobei 23 Unternehmen aus dem S&P-500 laut Deutsche Bank ihre Finanzergebnisse präsentieren, während im europäischen Stoxx-600 fünf Konzerne ihre Zahlen veröffentlichen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken