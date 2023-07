DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- WACKER CHEMIE senkt Ausblick -- STRATEC schraubt Erwartung nach schlechtem Halbjahr zurück -- Hypoport im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seite zeigen. Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,4 Prozent höher bei 16.189 Punkten. Auch der TecDAX steigt vorbörslich und legt um 0,5 Prozent auf 3.212 Einheiten zu. Aus den USA kamen gute Vorgeben: Dort überlagerten robuste Quartalsergebnisse von US-Großbanken schwache Konjunkturdaten aus der Industrie sowie dem Einzelhandel und trieben den Leitindex Dow klar nach oben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen dürften zur Wochenmitte zugreifen. Eine Stunde vor Handelsauftakt gewinnt der EURO STOXX 50 0,8 Prozent auf 4.404 Punkte. Positiv aufgenommene Quartalsbilanzen der beiden US-Großbanken Morgan Stanley und Bank of America hatten am Dienstag der Wall Street Auftrieb beschert und sorgen nun wohl auch in Europa für Rückenwind. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street hat den Dienstagshandel auf grünem Terrain beendet. Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 1,06 Prozent bei 34.951,73 Punkten.Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 0,76 Prozent auf 14.353,64 Zähler. Dennoch herrschte weiter eine abwartende Stimmung, insbesondere im Hinblick auf die Einzelhandelsumsätze. Die bevorstehende Gewinnsaison für das zweite Quartal wird mit einer Vielzahl von Berichten in den kommenden Sitzungen wieder Fahrt aufnehmen. Am Dienstag standen vor allem Finanzunternehmen wie Bank of America und Morgan Stanley im Fokus. Die vorwiegend positiv aufgenommenen Quartalsbilanzen weiterer großer US-Banken gaben der Wall Street einen Schub und der Dow Jones Industrial erreichte seinen höchsten Stand seit April 2022. Die Anleger hoffen in der frischen Berichtssaison, dass die Zahlen und Prognosen die aktuelle Marktstärke, die seit April 2022 besteht, rechtfertigen. Die Stimmung wurde durch einen Rückgang der Renditen begünstigt, da die Investoren hoffen, dass eine Abkühlung der Inflation die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, die Zinserhöhungen weniger aggressiv voranzutreiben. In der Tat sind einige Analysten laut Dow Jones der Ansicht, dass die Geldpolitik nach wie vor der Haupttreiber für die Märkte ist. Eine Momentaufnahme darüber, wie gut die US-Verbraucher die Zinserhöhungen der Fed verkraftet haben, gab vor Börsenstart die Veröffentlichung des Berichts über die Einzelhandelsumsätze im Juni. Diese sind im vergangenen Monat nur leicht angestiegen (0,2 Prozent) und blieben damit deutlich unterhalb der Erwartungen. Parallel dazu wurden auch andere Konjunkturdaten veröffentlicht, darunter die Industrieproduktion. So hat die Industrie in den USA hat im Juni die Produktion gedrosselt. Wie die Fed mitteilte, verringerte sie sich im Vormonatsvergleich um 0,5 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken