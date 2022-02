Ukraine-Konflikt im Ticker: DAX bricht ein -- Asiens Börsen tiefrot -- Russland greift Ukraine an -- Mercedes-Benz mit hoher Dividende -- Deutsche Telekom, HeidelCement im Fokus

Alle Augen sind auf die Ukraine-Krise gerichtet. Russland hat die Ukraine angegriffen, was Anleger in tiefste Sorgen stürzt. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und planen weitere Sanktionen.

Der DAX brach zum Handelsstart um satte 4,38 Prozent auf 13.989,41 Punkte ein und ließ damit auch die Marke von 14.000 Zählern hinter sich. Aktuell verbleibt er in der Verlustzone, kommt jedoch von seinem Tagestief zurück. Die gleiche Tendenz legt auch der TecDAX an den Tag. Er begann den Handel 3 Prozent leichter bei 3.044,44 Indexpunkten und gibt auch anschließend nach.

Russland hat die Ukraine überfallen und sorgt damit auch an den Börsen für große Tumulte. "Auch wenn die Bewertung für sehr langfristig orientierte Anleger langsam attraktiv wird, ist kurzfristig noch kein Ende in Sicht", meint ein Marktteilnehmer zu Dow Jones Newswires. "Zum einen muss man nun abwarten, wo Putin stoppt, und zum anderen, wie die Reaktion des Westens ausfällt", sagt er und weiter: "Zum anderen trübt sich mit dem offenen Krieg auch das Umfeld weiter ein."

Nach den klaren Vortagesverlusten ging es an der Wall Street auch am Mittwoch weiter abwärts.

Nachdem der Dow Jones zunächst noch 0,25 Prozent höher bei 33.680,97 Punkten eröffnen konnte, drehte er schon kurz darauf in die Verlustzone und gab im Verlauf immer weiter nach. Zum Handelsende betrug das Minus 1,38 Prozent auf 33.131,76 Punkte. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite kam im Verlauf kräftig unter die Räder, obwohl er zum Start noch um 0,97 Prozent auf 13.511,75 Zähler gestiegen war. Er schloss 2,57 Prozent tiefer bei 13.037,49 Zählern.

Mit Erleichterung war an den Börsen die Nachricht aufgenommen worden, dass der russische Präsident Wladimir Putin erklärt hatte, Moskau sei bereit, nach "diplomatischen Lösungen" im Konflikt mit der Ukraine zu suchen. Nachdem dann aber über erneute Cyberattacken auf ukrainische Regierungsseiten und Banken berichtet wurde, drehte die Stimmung ins Negative. Zudem rechnet Washington nach wie vor mit einem großangelegten Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine. Deshalb haben die USA und Europa mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus in der Ukraine-Krise reagiert. Eine Lösung des Ukraine-Russland-Konflikts scheint derzeit also nicht in Sicht.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken