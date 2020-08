Der DAX präsentierte sich zum Handelsstart mit einem Aufschlag und konnte zunächst weiter klettern - zwischenzeitlich hatte er bei über 13.200 Zählern den höchsten Stand seit vier Wochen erklommen. Im Laufe des Nachmittags gab er seine Gewinne aber wieder ab. Letztlich stand ein marginales Minus von 0,04 Prozent auf 13.061,62 Zähler an der Tafel. Der TecDAX war etwas höher gestartet und hielt sich auch weiterhin auf grünem Terrain. Er legte letztlich um 0,45 Prozent auf 3.131,55 Indexpunkte zu.

Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne am Dienstag nicht halten.

An Europas Märkten herrschte am zweiten Handelstag der Woche Zurückhaltung.

Der EuroSTOXX 50 war am Morgen marginal höher gestartet und wies im weiteren Verlauf zunächst grüne Vorzeichen aus - am Nachmittag kippte die Stimmung dann aber und die Gewinne bröckelten nach und nach ab. Er beendete den Handel 0,06 Prozent tiefer bei 3.329,71 Indexeinheiten.

Auch am Dienstag standen das Coronavirus sowie die Gespräche zwischen China und den USA, wovon leicht positive Signale kamen, im Fokus der Anleger. Der Konjunkturoptimismus hielt am Dienstag, nachdem beim deutschen BIP der vorläufige Wert im Jahresvergleich nach oben revidiert und auf minus 11,3 Prozent beziffert wurde, allerdings nicht lange an.

