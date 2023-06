DAX im Minus -- Asiens Börsen leichter -- NYSE-Titel IBM steht vor erneuter Milliardenübernahme -- Porsche denkt über Hochleistungszellen in Serienmodellen nach -- Siemens Energy, GSK im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt notiert am ersten Handelstag der Woche im Minus. Der DAX notierte zur Startglocke 0,28 Prozent stärker bei 15.874,18 Punkten, kann seine anfänglichen Gewinne jedoch nicht verteidigen und zeigt sich anschließend im Minus. Der TecDAX startete 0,23 Prozent fester bei 3.159,83 Punkten in den Handel und rutscht im weiteren Verlauf auf rotes Terrain. Nach einer Woche mit deutlichen Verlusten deutete sich im DAX zunächst eine leichte Stabilisierung an. Im Anschluss geht es jedoch wieder abwärts. Zins- und Konjunktursorgen sowie der Kurseinbruch von Siemens Energy hatten in der vorherigen Woche dazu geführt, dass der DAX unter seine 21- und 50-Tage-Linien gerutscht war und das Chartbild getrübt hatte. Aufgrund des gescheiterten Söldner-Aufstands in Russland am Wochenende erwarten Investoren Unruhe an den Devisen- und Rohstoffmärkten. Einige gehen davon aus, dass es zu einer Flucht in US-Staatsanleihen oder den Dollar kommen wird, und prognostizieren eine erhöhte Volatilität an den Rohstoffmärkten, die als empfindlich für politische Schocks aus Russland angesehen werden. Im Hinblick auf Konjunkturdaten liegt der Fokus auf dem Ifo-Index, der die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen widerspiegelt. Für den Monat Juni wird erwartet, dass sich das Barometer gemäß den Prognosen der von Reuters befragten Experten von 91,7 Punkten im Mai auf 90,7 Punkte verschlechtert hat. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen notieren zum Wochenstart stabil. Der EURO STOXX 50 beginnt den Handelstag marginale 0,01 Prozent höher bei 4.272,10 Punkten und fällt daraufhin ins Minus. Weder der Devisenmarkt noch die Zinsseite liefern am Morgen bedeutende Impulse, und in Asien fällt lediglich die fortgesetzte Schwäche der Börse in Shanghai auf. Am Vormittag wird besondere Aufmerksamkeit dem deutschen Ifo-Geschäftsklima-Index geschenkt. Hier wird ein weiterer Rückgang erwartet, der die wirtschaftliche Schwäche in Europa unterstreichen würde. Ulrich Stephan von der Deutschen Bank erklärt dies mit der hohen Inflation und den gestiegenen Zinsen als Gründe für die Eintrübung der Wachstumsaussichten für die Eurozone . Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am letzten Handelstag der Woche schwächer. Der Dow Jones Index rutschte nach Handelsstart sukzessive ins Minus und beendete die Sitzung 0,65 Prozent tiefer auf 33.727,43 Zählern.

Der technologielastige NASDAQ Composite war etwas stärkerem Verkaufsdruck ausgesetzt und verlor 1,01 Prozent und schloss auf 13.492,52 Punkten. Konjunkturseitig hat sich die US-Wirtschaft im Juni verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 53,0 von 54,3 Punkten im Vormonat. Während es im verarbeitenden Gewerbe schlechter als von Ökonomen erwartet lief, hat sich die Situation im Dienstleistungssektor etwas verbessert. Ölpreise geben leicht nach - Dollar legt zu Die Ölpreise zeigten sich mit leichten Abgaben, auf Wochensicht verbuchten sich aber deutlichere Verluste. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiterer Zinsanhebungen der Notenbanken, die am Markt Konjunktur- und Nachfragesorgen schürten. Die Preise für die Sorten WTI und Brent gaben um bis zu 0,3 Prozent nach. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA trieb auch den Dollar erneut an. Der Dollar-Index stieg deutlich um 0,5 Prozent. Der Euro fiel dagegen im Verlauf auf ein Wochentief, nachdem die Einkaufsmanagerindizes für Juni aus der Eurozone auf breiter Front schwächer als erwartet ausgefallen waren. "Das Risiko eines stärkeren wirtschaftlichen Abschwungs ist für Europa größer als für die USA, so dass der Dollar kurzfristig gestützt bleiben dürfte", so Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda. Am Anleihemarkt legten die Notierungen etwas zu, die Renditen gaben ihre Vortagesgewinne überwiegend wieder ab. Die Renditen sinken, da die Zentralbanken weltweit eine aggressivere Rhetorik im Kampf gegen die Inflation an den Tag legen. Am Markt schüre dies Rezessionssorgen, was die Anleger zu Anleihen hinziehe, hieß es. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sank um 5,6 Basispunkte auf 3,74 Prozent. Der Goldpreis profitierte etwas von den wieder sinkenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls erhöht sich leicht um 0,3 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken