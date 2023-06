DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- VW drosselt laut Betriebsrat Produktion von E-Autos in Emden -- Deutsche Post platziert 500-Mio-Euro-Anleihe -- Kering im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt soll am Dienstag kaum bewegt in den Handel starten. Der DAX soll zur Startglocke wenig bewegt notieren. Der TecDAX soll zum Beginn des Handelstages ebenfalls seitwärts tendieren. Nach der jüngsten Korrektur scheint der DAX sich vor der bevorstehenden Berichtssaison vorerst auf einem niedrigeren Niveau einzupendeln. Dies trägt zur Stabilität des Marktes bei, obwohl die Korrektur an der Wall Street nach dem Ende des europäischen Handels fortgesetzt wurde. Insbesondere der marktbreite S&P 500-Index litt unter der Schwäche der Technologieaktien. Die Schwäche an der Wall Street wird am Morgen durch Kursgewinne in China abgefedert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen sollen am Dienstag auf Richtungssuche gehen. Der EURO STOXX 50 begibt sich am Dienstag auf Richtungssuche. Am Dienstag haben Händler keine klare Vorstellung von der aktuellen Marktrichtung. Obwohl Indizes wie der DAX darum bemüht sein werden, ihre mehr als einwöchigen Abwärtstrends zu durchbrechen, fehlt es an echter Überzeugung oder Dynamik. Ein Händler kommentiert: "Die Märkte sind weiterhin hin- und hergerissen zwischen Konjunktursorgen und der Hoffnung auf ein Zinstopp." Klarere Hinweise auf die Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne werden voraussichtlich erst während der anstehenden Berichtssaison erkennbar sein. Aktuell scheinen sich erneut Bedenken hinsichtlich Inflation und Zinserhöhungen durchzusetzen, wie das Kursminus bei US-Technologieaktien am vorherigen Abend zeigte. Zusätzlich sind in Japan die Verbraucherpreise wieder angestiegen.





Die US-Börsen starteten mit Abschlägen in die neue Handelswoche. Der Dow Jones Index eröffnete marginal tiefer und blieb dann im Bereich des Einstiegskurses. Zeitweise setzte sich eine positive Tendenz durch, bevor er dann minimale 0,03 Prozent schwächer bei 33.716,10 Punkten aus dem Handel ging.

Der technologielastige NASDAQ Composite startete in Rot. Nach einem Ausflug auf grünes Terrain notierte der Tech-Index mit -1,16 Prozent letztlich deutlich tiefer bei 13.335,78 Punkten. Nach der insgesamt eher schwachen Vorwoche zeigten sich die US-Börsen auch am Montag insgesamt wenig verändert. Neueste Konjunkturdaten sorgten sowohl in den USA als auch in Deutschland zuletzt für Ernüchterung, weshalb eine wachsende Zahl an Investoren die Gewinne der letzten Wochen realisierten. Des Weiteren bremste die Aussicht auf weiter steigende Zinserhöhungen die Kauflaune der US-Anleger. Im Fokus des Marktes stand das in dieser Woche stattfindende jährliche Notenbanker-Forum in der westportugiesischen Kleinstadt Sintra. Investoren erhoffen sich von der Veranstaltung neue Erkenntnisse über die nächsten geldpolitischen Maßnahmen. Unternehmensseitig standen Lucid, die ihren zweistelligen Gewinn wieder eindampften, sowie Tesla und IBM im Fokus.