Schneider Electric-Aktie: JPMorgan hebt Kursziel an und stuft hoch
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 220 auf 285 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
Werte in diesem Artikel
Nach dem vergleichsweise schwachen Lauf im bisherigen Jahr ergebe sich eine weniger riskante Einstiegschance, schrieb Phil Buller am Mittwochabend im Rahmen seines Ausblicks auf die europäische Investitionsgüterbranche für 2026. Denn mittelfristig bleibt er bei allen kurzfristigen Problemen sehr optimistisch für das Wachstumspotenzial. Schneider habe ohne jeden Zweifel das "klassenbeste Produktportfolio". Auf dem Kapitalmarkttag am 11. Dezember könne man seine Wachstumsambitionen etwas zurückschrauben, und würde gegenüber ABB und Siemens immer noch sehr gut aussehen.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Weitere Schneider Electric News
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
