DAX 24.245 +1,2%ESt50 5.703 +0,7%MSCI World 4.393 +0,1%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.306 -2,8%Euro 1,1515 -0,2%Öl 64,48 -0,9%Gold 4.005 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
245,55 EUR -0,45 EUR -0,18 %
STU
228,12 CHF +1,23 CHF +0,54 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 138,61 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

Goldman Sachs Group Inc.

Schneider Electric Buy

11:31 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
245,55 EUR -0,45 EUR -0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 250 auf 278 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts ihre Schätzungen für den Elektrokonzern. Außerdem legt sie in ihrer Bewertungsbasis jetzt einen stärkeren Schwerpunkt auf das Jahr 2027./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
278,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
245,25 €		 Abst. Kursziel*:
13,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
245,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,22%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

11:31 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
31.10.25 Schneider Electric Buy UBS AG
31.10.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net So stuften die Analysten die Schneider Electric-Aktie im vergangenen Monat ein
TraderFox Stocks in Action: Kion, Fuchs, Renk, Schneider Electric, Adyen
dpa-afx Schneider Electric-Aktie schwächelt dennoch: Nachfrage nach Energietechnik treibt an
dpa-afx ROUNDUP: Nachfrage nach Energietechnik treibt Schneider Electric weiter an
Dow Jones Schneider Electric erhöht Umsatz - Fabrikautomatisierung erholt sich
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr eingefahren
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Evotec, Fresenius, Safran
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren verdient
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
PR Newswire Compass Datacenters and Schneider Electric Announce Prefabricated White Space Module to Accelerate Data Center Delivery Timelines
PR Newswire Schneider Electric Opens Robotics and Motion Center of Excellence in Raleigh
PR Newswire Schneider Electric Announces U.S. Winners of Third Annual Sustainability Impact Awards
GlobeNewswire Schneider Electric Accelerates the Development and Deployment of AI Factories at Scale With NVIDIA
PR Newswire Schneider Electric and EcoXpert Partner Advanced Power Technology Win 'Data Centre Consolidation / Upgrade Project of the Year' at the DCS Awards 2025
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen