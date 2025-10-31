Schneider Electric Aktie
Marktkap. 138,61 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 250 auf 278 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts ihre Schätzungen für den Elektrokonzern. Außerdem legt sie in ihrer Bewertungsbasis jetzt einen stärkeren Schwerpunkt auf das Jahr 2027./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
278,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
245,25 €
|Abst. Kursziel*:
13,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
245,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,22%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
260,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|11:31
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11:31
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11:31
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.