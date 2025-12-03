DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 12,19 -2,4%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.904 -0,5%Euro 1,1662 -0,1%Öl 63,07 +0,5%Gold 4.191 -0,3%
Top News
Goldpreis: Gewinnmitnahmen sorgen für leichten Rückgang Goldpreis: Gewinnmitnahmen sorgen für leichten Rückgang
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Übersicht
Profil

Schneider Electric Aktie

Marktkap. 129,65 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN wurde kopiert
JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

08:01 Uhr
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 220 auf 285 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach dem vergleichsweise schwachen Lauf im bisherigen Jahr ergebe sich eine weniger riskante Einstiegschance, schrieb Phil Buller am Mittwochabend im Rahmen seines Ausblicks auf die europäische Investitionsgüterbranche für 2026. Denn mittelfristig bleibt er bei allen kurzfristigen Problemen sehr optimistisch für das Wachstumspotenzial. Schneider habe ohne jeden Zweifel das "klassenbeste Produktportfolio". Auf dem Kapitalmarkttag am 11. Dezember könne man seine Wachstumsambitionen etwas zurückschrauben, und würde gegenüber ABB und Siemens immer noch sehr gut aussehen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:

Unternehmen:
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
285,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
229,55 €		 Abst. Kursziel*:
24,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
235,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,23%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:01 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
31.10.25 Schneider Electric Buy UBS AG
31.10.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

