DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trendwende noch nicht in Sicht
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Schneider Electric Aktie

Marktkap. 129,85 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Schneider Electric S.A.
229,05 EUR -3,20 EUR -1,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Einige Anleger hielten seine Einschätzung der Franzosen für zu vorsichtig und hofften am Kapitalmarkttag im Dezember auf höhere Margenziele, schrieb Phil Buller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er würde es aber bevorzugen, wenn sich das Management jetzt zurückhält und dann später positiv überrascht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
232,60 €		 Abst. Kursziel*:
-5,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
229,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,95%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
251,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

15:46 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
17.09.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
17.09.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
12.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

