HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 290,40 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 290,40 EUR. In der Spitze gewann die HOCHTIEF-Aktie bis auf 292,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 290,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.191 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 298,80 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 2,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2024 (115,70 EUR). Abschläge von 60,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,43 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 154,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 06.11.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 9,74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 8,93 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,50 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

