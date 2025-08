IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

IBM im Blick

Die Aktie von IBM hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die IBM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 249,83 USD.

Bei der IBM-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 249,83 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 251,84 USD. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 249,25 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 251,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.783 IBM-Aktien.

Bei einem Wert von 296,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Mit einem Zuwachs von 18,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 182,00 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 27,15 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,69 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.07.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

