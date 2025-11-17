IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 303,62 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 303,62 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 303,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 306,00 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.441 Stück gehandelt.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 324,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 6,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 204,08 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,69 USD je IBM-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

Am 22.10.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 1,84 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von -0,36 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 16,33 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.01.2027 dürfte IBM die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,35 USD fest.

