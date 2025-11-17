IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Abend südwärts

IBM im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 297,68 USD abwärts.

Die IBM-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 297,68 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 297,37 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 306,00 USD. Bisher wurden via New York 206.077 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 324,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 204,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,69 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

IBM ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 16,33 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 14,97 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte IBM am 28.01.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,35 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen