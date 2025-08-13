DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,79 ±-0,0%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.913 +0,2%Euro1,1663 +0,1%Öl66,70 -0,3%Gold3.345 +0,3%
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: Asiens Börsen ohne klare Richtung -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX mit kleinen Gewinnen erwartet
Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
IG Metall: Auto-Aktionäre sollten Dividenden-Abstrich machen

15.08.25 07:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,88 EUR -0,02 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,05 EUR 0,54 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,81 EUR 0,17 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,78 EUR -0,11 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
99,00 EUR 0,94 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - IG-Metall-Chefin Christiane Benner verlangt von den Aktionärinnen und Aktionären der Autobauer in Deutschland einen Beitrag zur Bewältigung der Krise in der Branche. Die Shareholder sollten bei der Dividendenhöhe Abstriche machen. "Wir müssen da zusammen durch", sagte Benner.

Die deutschen Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), BMW und der VW-Konzern, zu dem auch der Sportwagenbauer Porsche und Audi zählen, hatten zuletzt deutliche Gewinneinbrüche verkündet. Dennoch lag bei Volkswagen die Dividende in diesem Jahr bei 6,30 Euro je dividendenberechtigter Stammaktie (Volkswagen (VW) St) beziehungsweise 6,36 Euro je Vorzugsaktie (Volkswagen (VW) vz). Bei BMW und Mercedes waren es jeweils 4,30 Euro.

Bei Volkswagen profitiert hauptsächlich die Beteiligungsholding Porsche SE (Porsche Automobil vz), die knapp ein Drittel der Stamm- und Vorzugsaktien hält, von der Ausschüttung. Porsche SE wird wiederum von den Familien Porsche und Piëch kontrolliert, die auch die Hälfte des Aktienkapitals halten. Von der Dividende bei BMW fließt wiederum die Hälfte der insgesamt ausgeschütteten 2,7 Milliarden Euro an die Firmen-Erben Stefan Quandt und Susanne Klatten.

"Die Probleme einzelner Unternehmen sind unterschiedlich gelagert, aber die Situation für die Industrie und die Beschäftigten ist insgesamt aber schon prekär", teilte die Gewerkschafterin mit. Die Herausforderungen nähmen zu. Die Absatzzahlen von vor der Corona-Pandemie würden in der EU derzeit nicht erreicht. "In der Folge sind Werke nicht ausgelastet, und wir führen harte Auseinandersetzungen darüber, dass Beschäftigte nicht einseitig die Lasten tragen", so Benner. Es gebe auch hausgemachte Probleme, für die das Management die Verantwortung übernehmen sollte.

Die Unternehmen müssten jetzt einen langen Atem beweisen und weiter in Zukunftsprodukte investieren. "Das wird sich auszahlen, allerdings wird die Durststrecke für den einen oder anderen gerade etwas lang", betonte Benner. Es brauche Innovationen, aber auch industriepolitische Unterstützung aus Berlin und Brüssel. Zulieferer bräuchten Unterstützung bei der Finanzierung im Umbau und Europa eine eigene Batterieindustrie.

Zudem seien die Rahmenbedingungen für den elektrifizierten Autoverkehr noch nicht ausreichend. "Kaufanreize, Ladeinfrastruktur, Rohstoffversorgung, Recycling: Das sind die Themen für eine europäische automobile Industriepolitik", so Benner./rwi/DP/zb/stk

