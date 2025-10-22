Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 90,30 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 90,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 90,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.252 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 26,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,67 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,59 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie verdient. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,72 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Outperform