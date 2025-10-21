Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag tiefer

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 91,04 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 91,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.652 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,59 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 83,34 Mrd. EUR gelegen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 11,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

