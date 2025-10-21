Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Dienstagvormittag ab

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 91,44 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 91,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 91,44 EUR. Bei 91,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 17.423 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 13,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,59 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,72 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

