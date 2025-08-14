Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 31,08 EUR ab.
Das Papier von Infineon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 31,08 EUR ab. Die Infineon-Aktie sank bis auf 31,07 EUR. Bei 31,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 3.512.414 Stück.
Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 26,87 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 25,45 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,19 EUR für die Infineon-Aktie aus.
Infineon gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,44 EUR im Jahr 2025 aus.
