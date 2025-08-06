Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 33,91 EUR.
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 33,91 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 33,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 248.650 Infineon-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 16,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 46,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,353 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,19 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,05 Prozent verringert.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 13.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
