Notierung im Blick

Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag mit Verlusten

07.10.25 16:09 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 33,64 EUR.

Infineon AG
33,58 EUR -0,38 EUR -1,10%
Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 33,64 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 33,39 EUR. Bei 34,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 927.473 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 14,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 31,12 Prozent wieder erreichen.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,352 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,91 EUR.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 13.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Sean Gallup/Getty Images

Wer­bung

