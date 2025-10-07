Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 33,64 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 33,64 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 33,39 EUR. Bei 34,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 927.473 Infineon-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 14,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 31,12 Prozent wieder erreichen.
Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,352 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,91 EUR.
Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 13.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht
Deal mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix klettern auf Rekordhochs - auch ASML, Infineon profitieren
DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen