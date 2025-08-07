DAX24.121 -0,3%ESt505.334 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1649 -0,2%Öl66,35 -0,1%Gold3.400 +0,1%
So bewegt sich Infineon

Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag freundlich

08.08.25 09:25 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 34,68 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 34,68 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 34,79 EUR. Bei 34,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.793 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 33,19 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,353 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 11.08.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

