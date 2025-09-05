Infineon Aktie News: Infineon am Mittag im Plus

Infineon im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 32,31 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 32,31 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 32,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 537.838 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,04 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 28,29 Prozent wieder erreichen.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,19 EUR je Infineon-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

