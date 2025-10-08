Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Verlusten

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 33,10 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 33,10 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,85 EUR nach. Bei 33,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.023.995 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,99 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,91 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,05 Prozent verringert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

