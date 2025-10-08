Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 32,95 EUR ab.
Um 09:07 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 32,95 EUR ab. Die Infineon-Aktie sank bis auf 32,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 221.233 Stück.
Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,68 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 42,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 42,91 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
