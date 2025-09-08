Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 32,01 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 32,01 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 31,82 EUR. Bei 32,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.139.233 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 23,20 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 38,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,352 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

