Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 33,59 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 33,59 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,78 EUR aus. Bei 33,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 791.591 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 31,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,70 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,05 Prozent präsentiert.

Am 12.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im Oktober 2025

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen