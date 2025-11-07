Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 33,53 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 33,53 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie sank bis auf 33,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 380.135 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 44,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,80 EUR aus.

Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 12.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

