Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Mittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 34,48 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 34,48 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 34,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 584.462 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 48,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,80 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im Oktober 2025

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal