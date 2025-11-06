AKTIE IM FOKUS: Suss Microtec verblüfft die Anleger mit Optimismus - Kursrally
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) haben am Donnerstag nach optimistischeren Tönen zur Geschäftsentwicklung ihren Kursrutsch von Ende Oktober etwas abgefedert. Sie stiegen am Vormittag an der Spitze im Nebenwerteindex SDAX um 18 Prozent auf 31,48 Euro.
Nachdem der Halbleiterzulieferer vor wenigen Tagen erst den Ausblick gesenkt hatte, rechnet das Unternehmen nun im vierten Quartal mit einer sehr deutlichen Belebung. Dies sagte Unternehmenschef Burkhardt Frick laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage.
Für Marktteilnehmer kommt das überraschend, auch weil im Zuge der Prognosesenkung vor wenigen Tagen erst von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen war. Der Aktienkurs war daraufhin um gut ein Viertel eingebrochen. Mit dem Kursplus am Donnerstag holten Suss Microtec einen Teil dieser Verluste auf. Um die Kurslücke zu schließen, müssten die Titel allerdings bis auf gut 36 Euro zulegen.
Die hohen Kursausschläge an diesem Donnerstag passen ins Bild einer insgesamt sehr sprunghaften Kursentwicklung in diesem Jahr, in dem Anleger mit Suss Microtec gut 35 Prozent verloren haben. Damit zählen die Papiere zu den schwächsten im SDax./ajx/bek/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
|UBS AG
|27.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell
|UBS AG
|17.01.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell
|UBS AG
|07.01.2025
|SÜSS MicroTec SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen