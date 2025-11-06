Infineon Aktie News: Infineon wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 34,21 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 34,21 EUR ab. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,99 EUR ab. Bei 34,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.058.995 Infineon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 15,28 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 47,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,70 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,45 EUR je Aktie.

