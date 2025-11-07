DAX23.581 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.697 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Blick auf Infineon-Kurs

Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag schwächer

07.11.25 16:08 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 32,97 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 32,97 EUR ab. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.502.728 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 19,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 29,72 Prozent sinken.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,80 EUR.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08:01Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

