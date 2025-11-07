Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag schwächer

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 32,97 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 32,97 EUR ab. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.502.728 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 19,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 29,72 Prozent sinken.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,80 EUR.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

