Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,63 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,63 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 25,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.745.083 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 53,84 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 10,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,369 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,00 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 04.02.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,51 Prozent auf 3,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

