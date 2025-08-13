Infineon Aktie News: Infineon stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

DAX24.349 +0,7%ESt505.423 +0,7%Top 10 Crypto16,70 -1,8%Dow44.841 -0,2%Nas21.730 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,40 +1,0%Gold3.346 -0,3%
Infineon im Fokus

14.08.25 16:09 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 36,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
36,60 EUR 0,06 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Infineon-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 36,64 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,96 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 36,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 677.773 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,63 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 36,75 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie fester: Bernstein Research belässt Infineon auf Outperform

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Infineon-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

